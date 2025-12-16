Polizia locale di Genova presentato il calendario 2026 | sicurezza e solidarietà per il Gaslini
È stato presentato questa mattina il calendario 2026 della polizia locale di Genova, un progetto che, come da tradizione, unisce i valori della sicurezza e della solidarietà. L'evento si è svolto nel Salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, evidenziando l'impegno della polizia locale nella comunità e nel supporto alle iniziative solidali.
Presentato il calendario 2026 della Polizia Locale
Polizia locale di Genova, presentato il calendario 2026: sicurezza e solidarietà per il Gaslini - A Palazzo Tursi la presentazione dell’edizione dedicata alla vicinanza alla città: il ricavato all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini ... genovatoday.it
