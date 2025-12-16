Polizia locale di Genova presentato il calendario 2026 | sicurezza e solidarietà per il Gaslini

È stato presentato questa mattina il calendario 2026 della polizia locale di Genova, un progetto che, come da tradizione, unisce i valori della sicurezza e della solidarietà. L'evento si è svolto nel Salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, evidenziando l'impegno della polizia locale nella comunità e nel supporto alle iniziative solidali.

Questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, è stato presentato il calendario 2026 della polizia locale di Genova che, come da tradizione, unisce i valori della sicurezza e della solidarietà. Il tema scelto per questa edizione è la vicinanza del Corpo alla città, un rapporto che. Genovatoday.it

