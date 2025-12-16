Poi la pilotiamo con Schifani la sua nomina I nuovi elementi della Procura sul sistema Cuffaro e gli appalti all’Asp
L'articolo analizza i recenti sviluppi nell'inchiesta sulla gestione delle nomine nelle Asp siciliane, con particolare attenzione ai messaggi e alle dichiarazioni dell'ex governatore Totò Cuffaro. Emergono nuovi elementi sul cosiddetto
“Anche se ne mette tre. poi la pilotiamo con Schifani la sua nomina .”. È il pensiero dell’ex governatore Totò Cuffaro sulla scelta dei dirigenti generali delle Asp siciliane. Una frase riferita il 3 gennaio 2024, all’interno del suo appartamento, all’assessora regionale al turismo Elvira Amata (di Fratelli d’Italia) e al manager della sanità Alessandro Maria Caltagirone. Sono i nuovi elementi indiziari che la Procura di Palermo ha inserito nel ricorso al tribunale del Riesame nell’inchiesta sulla “metodo” dell’ex presidente Cuffaro, inizialmente accusato di associazione per delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Ilfattoquotidiano.it
