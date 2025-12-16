Pochi soldi operatori stremati e contenziosi | la vita sospesa delle donne nelle case rifugio di Palermo

Le donne che cercano rifugio nelle case di Palermo affrontano una realtà fatta di scarsità di risorse, operatori stremati e continui contenziosi. Arrivano spesso di notte, con pochi effetti personali e un senso di impotenza, trovandosi in una situazione di attesa e incertezza che rende il loro percorso di fuga ancora più difficile.

© Palermotoday.it - Pochi soldi, operatori stremati e contenziosi: la vita sospesa delle donne nelle case rifugio di Palermo C’è chi arriva in piena notte, con i figli in pigiama e due buste di plastica raccolte in fretta. C’è chi resta ore in macchina davanti a un cancello senza nome, incapace di entrare perché il corpo trema e la testa ripete che non c’è alternativa. C’è chi studia come dire al proprio bambino che la. Palermotoday.it Coronavirus, striscione all'ospedale di Crema: medici e infermieri, siete il nostro orgoglio "Qualche giorno fa qualcuno criticava, a torto o a ragione, l'iniziativa di una gita per anziani e disabili alle luminarie di Gaeta, se non sbaglio. A Capua si sta cercando di fare miracoli con pochi soldi, e anche grazie alla buona volontà, al virtuosismo di artigiani - facebook.com facebook Ma già ci sono i negozi dei Cinesi, sempre più competitivi e forniti rispetto a quelli che vendono made in Italy. Finiremo solo per far pagare di più merce di infima qualità a chi ha pochi soldi da spendere, ma che non ha alternative migliori. x.com