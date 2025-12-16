Pochi soldi operatori stremati e contenziosi | la vita sospesa delle donne nelle case rifugio di Palermo

Le donne che cercano rifugio nelle case di Palermo affrontano una realtà fatta di scarsità di risorse, operatori stremati e continui contenziosi. Arrivano spesso di notte, con pochi effetti personali e un senso di impotenza, trovandosi in una situazione di attesa e incertezza che rende il loro percorso di fuga ancora più difficile.

C’è chi arriva in piena notte, con i figli in pigiama e due buste di plastica raccolte in fretta. C’è chi resta ore in macchina davanti a un cancello senza nome, incapace di entrare perché il corpo trema e la testa ripete che non c’è alternativa. C’è chi studia come dire al proprio bambino che la. Palermotoday.it

