Playstation non era solo Metal Gear e Final Fantasy uno dei migliori giochi oggi è caduto nell’oblio

Tra le numerose gemme della storia PlayStation, alcuni titoli di grande valore sono stati ingiustamente dimenticati nel tempo. Uno di questi è un action/RPG che, pur avendo anticipato i tempi, non ha ricevuto la stessa riconoscenza di altri giochi iconici come Metal Gear o Final Fantasy, rischiando così di essere cancellato dalla memoria collettiva.

Il rischio connesso ad una lineup troppo ricca di giochi di valore è che anche dei capolavori possano finire nel dimenticatoio, esattamente come questo actiongdr che ha anticipato i tempi e di cui oggi non si ricorda quasi più nessuno. Gran parte della fama e della legacy di Playstation è legata in maniera indissolubile al successo ottenuto negli anni ’90 dalla prima console Sony. Quando la “scatoletta grigia” è giunta sul mercato nessuno era pronto alla rivoluzione che avrebbe portato. Il mondo dei videogame sembrava cristallizzato alla seconda metà degli anni ’80, con giochi che per quanto belli erano semplici evoluzioni di cose già viste. Esports247.it

