Più che alle cronache siamo alle comiche

In un contesto mediatico spesso incline all'assurdo, alcune testate italiane continuano a insistere su inchieste giudiziarie che sembrano più comiche che indicative di fatti concreti. Questo atteggiamento, più che informare, rischia di alimentare un senso di smarrimento e incredulità nel pubblico, trasformando le notizie in caricature piuttosto che in realtà investigative.

C'è qualcosa di ammirevole, quasi commovente, nello zelo con cui una parte della stampa italiana si ostina a tenere vive, quasi fossero sentenze di condanna, inchieste giudiziarie che somigliano sempre più a quei palloncini subito sgonfi che i bambini rincorrono convinti che prima o poi torneranno a volare. Prendiamo il commento di Massimo Giannini pubblicato ieri su Affari & Finanza, il settimanale economico di Repubblica. Un articolo costruito sul dileggio preventivo della relazione Consob che esclude l'esistenza del concerto nella vicenda Mps-Mediobanca. Non solo non ha individuato prove che il concerto ci sia, scrive Giannini, ma addirittura la Commissione osa scrivere che le prove peritate dimostrano che il concerto non c'è. Ilgiornale.it

