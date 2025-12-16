Pistocchi duro sul caso Guida | Uno scandalo ha paura dei tifosi del Napoli! Cosa succederebbe se…

L'ex giornalista e commentatore sportivo Riccardo Pistocchi si pronuncia duramente sul caso Guida, definendolo uno scandalo e accusandolo di temere i tifosi del Napoli. Nel suo intervento, analizza le implicazioni e le possibili conseguenze di questa situazione nel mondo del calcio italiano.

© Internews24.com - Pistocchi duro sul caso Guida: «Uno scandalo, ha paura dei tifosi del Napoli! Cosa succederebbe se…» Inter News 24 Pistocchi duro sul caso Guida: «Uno scandalo, ha paura dei tifosi del Napoli! Cosa succederebbe se.». Il commento del giornalista. L’imminente Supercoppa Italiana riaccende le polemiche sulle designazioni. L’eventuale presenza in finale di Marco Guida sembra vincolata all’eliminazione del Napoli, confermando la tendenza del fischietto di Torre Annunziata di evitare le gare dei partenopei. Una prassi duramente contestata da Maurizio Pistocchi: il giornalista ha bollato come scandalosa e offensiva la decisione di Guida e del collega Fabio Maresca di autoescludersi dalle partite degli azzurri. Internews24.com La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La suora è incinta del figlio, lo scherzo de Le Iene a Pippo Franco Pistocchi: “Guida e Maresca non arbitrano il Napoli ma le rivali: è uno scandalo” - Le parole del noto giornalista a proposito del caso che torna d'attualità alla vigilia della Supercoppa italiana ... msn.com

