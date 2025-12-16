Pisa come una nuova Roma | censite in città 201 colonne di granito

A Pisa sono state censite 201 colonne di granito, principalmente in edifici medievali del XII secolo. Questa presenza considerevole riflette la potenza politica ed economica della città, seconda solo a Roma e Istanbul, e superiore a quella di Genova. Un patrimonio che testimonia il ruolo storico di Pisa come una vera e propria

Pisa, 16 dicembre 2025 – Sono 201 in tutto le colonne di granito a Pisa, localizzate perlopiù in edifici medievali (10°-12° secolo): una presenza che racconta la potenza politica ed economica della città, seconda per numero di fusti solo a Roma e Istanbul, e molto avanti rispetto alla rivale Genova che ne conta solo 32. Si tratta in parte di colonne di granito di reimpiego, cioè riutilizzate da edifici di epoca romana, in parte prodotte appositamente per i fiorenti cantieri edili cittadini. Il racconto di Pisa da questa inedita prospettiva arriva da una ricerca pubblicata sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences firmato da Claudia Sciuto, del MAPPA Lab del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, insieme a Valérie Andrieu e Pierre Rochette dell’Université Aix-Marseille e del CNRS. Lanazione.it

