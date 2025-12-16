Pisa come una nuova Roma | censite in città 201 colonne di granito
A Pisa sono state censite 201 colonne di granito, principalmente in edifici medievali del XII secolo. Questa presenza considerevole riflette la potenza politica ed economica della città, seconda solo a Roma e Istanbul, e superiore a quella di Genova. Un patrimonio che testimonia il ruolo storico di Pisa come una vera e propria
Pisa, 16 dicembre 2025 – Sono 201 in tutto le colonne di granito a Pisa, localizzate perlopiù in edifici medievali (10°-12° secolo): una presenza che racconta la potenza politica ed economica della città, seconda per numero di fusti solo a Roma e Istanbul, e molto avanti rispetto alla rivale Genova che ne conta solo 32. Si tratta in parte di colonne di granito di reimpiego, cioè riutilizzate da edifici di epoca romana, in parte prodotte appositamente per i fiorenti cantieri edili cittadini. Il racconto di Pisa da questa inedita prospettiva arriva da una ricerca pubblicata sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences firmato da Claudia Sciuto, del MAPPA Lab del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, insieme a Valérie Andrieu e Pierre Rochette dell’Université Aix-Marseille e del CNRS. Lanazione.it
Verde urbano, inaugurato a Cisanello il Bosco del Sole dedicato ai nuovi nati nel 2020
Pisa come una “nuova Roma”: censite in città 201 colonne di granito - La ricerca condotta dall’Università riporta che soltanto la capitale italiana e Istanbul, nel bacino del Mediterraneo, contano più fusti di granito ... lanazione.it
Ambiente, il Comune di Pisa intensifica le attività di controllo per contrastare l’abbandono dei rifiuti Gambini: "Quasi 500 le sanzioni elevate nel 2025. Con la nuova normativa nazionale si rischia almeno mille euro di sanzione" - facebook.com facebook
“Proposte improbabili per migliorare Pisa”, è la nuova mostra, dedicata al fumettista Tuono Pettinato, che aprirà al Bastione del Parlascio da mercoledì 10 dicembre Fino al 18 gennaio 2026 Più informazioni qui turismo.pisa.it/eventi/Propost… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.