Piombino trovato in centro con un computer rubato | denunciato 28enne

Un uomo di 28 anni, di origine straniera e regolare sul territorio, è stato denunciato dalla polizia di Piombino per ricettazione dopo essere stato trovato in centro con un computer rubato. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo identificazione e alla contestuale denuncia.

Un 28enne di origine straniera, regolare sul territorio, è stato denunciato dalla polizia di Piombino per ricettazione. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 dicembre, gli agenti hanno fermato l'uomo per un controllo nel centro città rinvenendo nella sua disponibilità un computer portatile senza.

