Pioggia di denaro in arrivo per le imprese del padovano

16 dic 2025

Il bilancio preventivo 2026 della Camera di Commercio di Padova prevede uno stanziamento di oltre 7,2 milioni di euro per sostenere le imprese del territorio. La decisione, approvata il 16 dicembre dal consiglio dell’ente, rappresenta un importante intervento economico volto a favorire lo sviluppo e la crescita delle attività locali.

Oltre 7,2 milioni di euro in interventi economici a favore delle imprese del territorio padovano: questo lo stanziamento previsto dal bilancio preventivo 2026 della Camera di Commercio di Padova, approvato martedì 16 dicembre, dal consiglio dell’ente di piazza Insurrezione. Uno stanziamento. Padovaoggi.it

