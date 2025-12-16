Piogge e temporali in arrivo scatta l’allerta meteo in Campania

Una nuova ondata di maltempo si sta avvicinando alla Campania, con piogge e temporali previsti nelle prossime ore. La protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di colore giallo, valida a partire dalle 18 di oggi, per garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare la situazione.

