Con l'apertura del calciomercato invernale, il nome di Andrea Pinamonti torna prepotentemente alla ribalta delle trattative. La Lazio, desiderosa di rafforzarsi, sembra essere nuovamente interessata al giovane attaccante, alimentando le voci di un possibile trasferimento. La situazione si fa calda, tra sondaggi e negoziati in corso, promettendo sviluppi imminenti.

© Como1907news.com - Pinamonti accende il mercato: la Lazio torna alla carica

Il calciomercato invernale si avvicina e il nome di Andrea Pinamonti torna con forza al centro delle discussioni. L’attaccante del Sassuolo, protagonista di un avvio di stagione convincente in maglia neroverde, è uno dei profili destinati a muovere equilibri e strategie a gennaio. Su di lui, da tempo, c’è la Lazio, alla ricerca di soluzioni offensive in grado di dare maggiore continuità alla squadra di Maurizio Sarri. Nome completo Andrea Pinamonti Posizione Attaccante Squadra attuale Sassuolo Nazione Luogo di nascita Cles Data di nascita Maggio 19, 1999 00:00 Età 26 Peso (Kg) 72 Altezza (cm) 188 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 15 - Per Game Partite iniziate 15 1. Como1907news.com

