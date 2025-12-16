Alvaro Vitali, celebre per il ruolo di Pierino, rifiutò una proposta di versione hard del suo personaggio. La decisione fu influenzata dall’opposizione della moglie Stefania Corona, che preferì preservare l’immagine pubblica dell’attore. Questa scelta segnò un punto importante nella carriera di Vitali, evidenziando le dinamiche personali e professionali che si celano dietro le decisioni nel mondo dello spettacolo.

© Cinemaserietv.it - Pierino diventa hard: perché Alvaro Vitali rinunciò (e cosa c’entra sua moglie)

Ad Alvaro Vitali era stata proposta una versione hard del suo Pierino e lui avrebbe anche accettato, se non fosse stato per l’opposizione di sua moglie Stefania Corona. Lo ha rivelato il regista a luci rosse Mario Salieri nel presentare la sua nuova miniserie Pierino e le vacanze di Natale, che vede protagonista l’attore Francesco Malcom. In un post su Facebook il regista ha spiegato che il progetto proposto a Vitali era diverso da quello uscito adesso – quindi ipotizziamo che l’attore non dovesse essere coinvolto coinvolto direttamente in scene esplicite. Una proposta che risale a diversi anni fa e che non è andata in porto: “Pochi sanno che il progetto dii Pierino, seppur con caratteristiche molto diverse, era stato proposto già nel 2016 da Salieri, tramite il suo collaboratore Tonino Andreottola, allo stesso Alvaro Vitali, che lo accolse con grande entusiasmo. Cinemaserietv.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

SI DICE CHE… 50 anni di matrimonio di Pierino Sangiorgio e Nicolina Pacente “Cari genitori, oggi che è il vostro 50esimo anniversario di matrimonio, unitamente agli auguri vogliamo dirvi grazie. Per tutto cio che siete insieme, per l'esempio che date ogni gio - facebook.com facebook