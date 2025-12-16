Pierino diventa a luci rosse spunta una miniserie di Mario Salieri | È il mio omaggio ad Alvaro Vitali

Mario Salieri rende omaggio a Alvaro Vitali con la miniserie

Mario Salieri dirige "Pierino e le Vacanze di Natale", tributo per adulti al personaggio di Alvaro Vitali dal maestro italiano del genere d'autore. La miniserie riporta Francesco Malcom protagonista: "Esplora l'eterno bambino mai cresciuto".

Pierino diventa hard: perché Alvaro Vitali rinunciò (e cosa c’entra sua moglie) - Ad Alvaro Vitali era stata proposta una versione hard del suo Pierino e lui avrebbe anche accettato, se non fosse stato per l’opposizione di sua moglie Stefania Corona. msn.com

