Pienza fa trenta Unesco viaggio nella bellezza

Pienza celebra il suo trentesimo anniversario e si prepara a un anno ricco di iniziative. L'iscrizione della cucina italiana nel patrimonio immateriale dell'Unesco ha rafforzato il valore delle certificazioni culturali internazionali, portando nuova attenzione sulla città. Nel 2026, Pienza presenterà un programma di attività volto a valorizzare e promuovere la sua ricchezza culturale e gastronomica.

Unesco, evento per celebrare i ’primi’ 20 anni - Martedì alle 17, nel Duomo di Pienza, verrà presentata la monografia di ’Luoghi dell’Infinito’ di Avvenire a vent’anni dal riconoscimento Unesco: la bellezza della rinascita. lanazione.it

