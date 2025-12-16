Picco di morti in questo modo pericolo a Natale | Evitate di fare queste cose Cosa succede

Durante le festività natalizie si registra un aumento dei decessi, in particolare per infarto, con il picco previsto tra il 24 dicembre e l’1 gennaio. Il cardiologo Antonio Rebuzzi dell’Università Cattolica di Roma mette in guardia sui rischi associati a determinate pratiche durante questo periodo, evidenziando l’importanza di adottare comportamenti più cauti.

Martedì 16 dicembre 2025 – La settimana compresa tra il 24 dicembre e l’1 gennaio registra ogni anno il picco di decessi per infarto, secondo il cardiologo Antonio Rebuzzi dell’Università Cattolica di Roma. Non si tratta di un singolo fattore, ma di una combinazione di elementi tipici delle festività: pasti abbondanti, consumo di alcol, sbalzi di temperatura e stress emotivo. La parola chiave per proteggere il cuore resta relax, fondamentale per affrontare le giornate senza sovraccaricare il sistema cardiovascolare. Per ridurre il rischio cardiaco è importante affrontare le festività con tranquillità e consapevolezza. Thesocialpost.it

