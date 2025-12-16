Picchiate e vessate perché volevano vivere all' occidentale

Una recente sentenza del tribunale di Como evidenzia un cambiamento nella prevenzione dei maltrattamenti familiari. Due genitori tunisini sono stati condannati per aver vessato le proprie figlie minorenni, ostacolandone la libertà e il diritto di vivere come le coetanee occidentali. Un caso che apre riflessioni sulla tutela dei diritti dei minori e sulle dinamiche culturali coinvolte.

Qualcosa sembra muoversi nella prevenzione giudiziaria in ambito familiare, come dimostra la sentenza del tribunale di Como nei confronti di due coniugi tunisini accusati di maltrattamenti in famiglia nei confronti delle figlie minori, perché impedivano loro di svolgere una vita regolare come le proprie coetanee. Per lo stesso motivo è stato aperto un fascicolo anche a carico del fratello più grande presso il tribunale dei Minori di Milano. I coniugi erano arrivati in Italia regolarmente per far crescere la propria famiglia nella sicurezza garantita dal nostro Paese, dalle sue leggi e dalle sue usanze.

