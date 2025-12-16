Piazza Alario parte riqualificazione della Saliera

Inizia il progetto di restauro della storica fontana “Saliera” e di riqualificazione di Piazza Alario. Un intervento volto a valorizzare il patrimonio storico e migliorare gli spazi pubblici, coinvolgendo la riqualificazione dell’area e il recupero di uno dei simboli più rappresentativi della zona.

Parte dal progetto di restauro della storica fontana " Saliera ", le attività di riqualificazione di Piazza Alario. Il primo intervento frutto di una sinergia tra pubblico e privato è stato interamente sostenuto e finanziato dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la BCC Monte Pruno, in collaborazione con il Comune di Salerno. "Il progetto nasce dalla volontà di contribuire a migliorare il benessere della comunità dove opera l'istituto di credito cooperativo, migliorando, ancora di più, Piazza Alario in un luogo di incontro e di accoglienza, nel pieno rispetto del valore storico ed artistico del luogo" si legge in una nota del Comune di Salerno.

