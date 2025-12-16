Piantedosi | È pericoloso andremo avanti Chi è l' imam liberato dai giudici

L'imam Shahin, recentemente liberato dai giudici, riaccende il dibattito sulla sua pericolosità. Piantedosi sottolinea la serietà dei rischi associati alla figura, affermando che si andrà avanti con le iniziative previste. La questione suscita attenzione e discussioni sulla sicurezza e sulle misure da adottare in relazione a figure ritenute potenzialmente pericolose.

L'imam Shahin è davvero pericoloso? «Lo era per gli analisti, per gli operatori, per le cose che avevamo agli atti. È una persona le cui dichiarazioni, dal nostro punto di vista, di istigazione al terrorismo, di apologia di episodi terroristici erano in qualche modo pubbliche». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando a 4 Di Sera su Rete4, commentando la decisione dei giudici che hanno vanificato il provvedimento deciso dal governo sulla sicurezza nazionale. «Abbiamo dei segnali di vicinanza a soggetti pericolosi, addirittura soggetti che hanno vissuto una forma di radicalizzazione che si è concretizzata addirittura nell'andare a combattere in scenari di guerra come quelli della Siria. Iltempo.it

I giudici liberano limam di Torino Shahin Non è un pericolo per lo Stato

