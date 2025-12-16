Piano strutturale e operativo Parte il percorso

L'Amministrazione comunale di Scarlino ha avviato ufficialmente il percorso di redazione del nuovo Piano strutturale e Piano operativo. Per coinvolgere cittadini, tecnici e portatori di interesse, è stato organizzato il primo incontro pubblico, in programma oggi nella sala del Consiglio comunale di Scarlino capoluogo, segnando l'inizio di un processo partecipativo importante per il futuro del territorio.

© Lanazione.it - Piano strutturale e operativo. Parte il percorso L'Amministrazione comunale di Scarlino avvia ufficialmente il percorso di formazione del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo e invita cittadini, tecnici e portatori di interesse a partecipare al primo incontro pubblico in programma oggi nella sala del Consiglio comunale di Scarlino capoluogo. "L'iniziativa – dice la sindaca Francesca Travison (nella foto) – si inserisce nell'ambito del procedimento approvato dalla Giunta comunale per dotare il territorio di strumenti urbanistici aggiornati, coerenti con la normativa regionale e capaci di rispondere alle esigenze attuali e future della comunità.

