piano strutturale e operativo parte il percorso

L'Amministrazione comunale di Scarlino ha avviato ufficialmente il percorso di redazione del nuovo Piano strutturale e Piano operativo. Per coinvolgere cittadini, tecnici e portatori di interesse, è stato organizzato il primo incontro pubblico, in programma oggi nella sala del Consiglio comunale di Scarlino capoluogo, segnando l'inizio di un processo partecipativo importante per il futuro del territorio.

L’Amministrazione comunale di Scarlino avvia ufficialmente il percorso di formazione del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo e invita cittadini, tecnici e portatori di interesse a partecipare al primo incontro pubblico in programma oggi nella sala del Consiglio comunale di Scarlino capoluogo. "L’iniziativa – dice la sindaca Francesca Travison (nella foto) – si inserisce nell’ambito del procedimento approvato dalla Giunta comunale per dotare il territorio di strumenti urbanistici aggiornati, coerenti con la normativa regionale e capaci di rispondere alle esigenze attuali e future della comunità. Lanazione.it

