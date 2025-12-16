Piano sicurezza per le feste a Roma attenzione speciale su mercatini di Natale e ghetto

Roma potenzia i controlli di sicurezza in vista delle festività natalizie, con particolare attenzione ai mercatini di Natale e alle celebrazioni ebraiche. Dopo l’attentato di Sydney, le autorità rafforzano le misure di prevenzione e vigilanza, in vista di un aumento di eventi pubblici. Mercoledì si terrà una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza per pianificare le strategie di tutela.

Dopo l’attentato di Sydney, Roma rafforza i controlli su mercatini ed eventi ebraici. Mercoledì riunione del Comitato per ordine e sicurezza.. Fanpage.it

piano sicurezza feste romaPiano sicurezza per le feste a Roma, attenzione speciale su mercatini di Natale e ghetto - Dopo l’attentato di Bondi Beach a Sidney di domenica 14 dicembre l’attenzione sulla sicurezza sale anche a Roma. fanpage.it

Natale a Roma, il piano sicurezza: ghetto osservato speciale. Attenzione su mercatini e cerimonie religiose - Attenzione massima a Roma dopo l'attentato che domenica 14 dicembre ha colpito Sidney, a Bondi Beach, in Australia, dove sono morte 15 persone e altre 38 sono rimaste ferite. romatoday.it

