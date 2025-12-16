Piano casa Uepiù aiuti per più alloggi

La Commissione europea ha annunciato il primo Piano Casa europeo, volto a sostenere gli Stati membri nella creazione di alloggi accessibili, sostenibili e di qualità. Questa iniziativa mira a rispondere alle crescenti esigenze di abitazioni dignitose, offrendo maggiori aiuti e strumenti per migliorare il mercato immobiliare e favorire l'inclusione sociale.

16.10 La Commissione europea ha presentato il primo piano europeo per l'edilizia abitativa, per aiutare gli Stati membri a realizzare alloggi a prezzi accessibili, sostenibili e di qualità. Con un aumento medio dei prezzi delle case di oltre il 60% e degli affitti di oltre il 20% negli ultimi 10 anni, milioni di europei faticano a trovare una casa che possano permettersi. Il piano di Bruxelles si concentra sull' aumento dell'offerta di alloggi, sull' incentivazione di investimenti e riforme. Stretta sugli affitti brevi. Servizitelevideo.rai.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Via libera dell'Ue al piano Casa, più aiuti per gli alloggi - "Questo Natale non tutti potranno permettersi di riscaldare le proprie case: oltre 40 milioni di persone non riescono a farlo. msn.com

Ue, scatta il super piano casa da 650 mila immobili all'anno. Stretta sugli affitti brevi, le nuove regole - Un progetto a cui lavora da tempo il commissario per l’Energia e la casa, Dan Jorgensen. affaritaliani.it

Piano Casa nazionale: assessore Ceni a Roma per ribadire l'urgenza di azioni mirate - facebook.com facebook

Cosa c’è nel piano casa nazionale proposto da quaranta città x.com

