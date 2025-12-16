Piana degli Albanesi | strada intitolata a Rosolino Petrotta figura di punta del regime fascista

A Piana degli Albanesi si solleva la discussione sulla recente decisione dell’amministrazione comunale di intitolare il viadotto Tozia a Rosolino Petrotta, figura collegata al regime fascista. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e associazioni, aprendo un dibattito sulla memoria storica e sui valori della comunità locale.

A Piana degli Albanesi fa discutere la decisione dell'amministrazione comunale di intestare il viadotto Tozia a Rosolino Petrotta, figura legata al regime fascista. La Camera del Lavoro di Piana e l'associazione "Portella della Ginestra" hanno espresso il loro dissenso in un incontro che si è.

