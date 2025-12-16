Uno studio dell’Università di Padova evidenzia come i PFAS, sostanze presenti nell’ambiente e negli alimenti, possano compromettere il sistema immunitario dei bambini, riducendo significativamente la produzione di anticorpi. In particolare, l’esposizione al PFOA sembra diminuire fino al 45% gli anticorpi necessari per una corretta risposta alle vaccinazioni, evidenziando un potenziale rischio per la salute infantile.

© Laprimapagina.it - PFAS riducono gli anticorpi nei bambini: lo conferma uno studio dell’Università di Padova

Un nuovo studio dell’Università di Padova conferma l’impatto dei PFAS, sostanze perfluoroalchiliche presenti in ambiente e alimenti, sul sistema immunitario dei bambini, mostrando come l’esposizione al PFOA possa ridurre fino al 45% la produzione di anticorpi fondamentali per la memoria vaccinale. La ricerca, guidata dai professori Carlo Foresta e Francesco Cinetto, in collaborazione con Luca De Toni e Andrea Di Nisio, ha analizzato in laboratorio i linfociti B – le cellule responsabili della produzione di anticorpi – esponendoli al PFOA. I risultati hanno evidenziato una proliferazione e attivazione ridotte dei linfociti, con un rallentamento della loro maturazione e una significativa diminuzione della produzione di immunoglobuline G, essenziali per una protezione duratura dopo le vaccinazioni infantili. Laprimapagina.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

PFAS e vaccini: uno studio rivela come riducono gli anticorpi nei bambini - L’Università di Padova chiarisce i meccanismi cellulari che indeboliscono la risposta immunitaria L’esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) continua a sollevare gravi interrogativi sul pi ... dazebaonews.it