PFAS riducono gli anticorpi nei bambini | lo conferma uno studio dell’Università di Padova
Uno studio dell’Università di Padova evidenzia come i PFAS, sostanze presenti nell’ambiente e negli alimenti, possano compromettere il sistema immunitario dei bambini, riducendo significativamente la produzione di anticorpi. In particolare, l’esposizione al PFOA sembra diminuire fino al 45% gli anticorpi necessari per una corretta risposta alle vaccinazioni, evidenziando un potenziale rischio per la salute infantile.
Un nuovo studio dell’Università di Padova conferma l’impatto dei PFAS, sostanze perfluoroalchiliche presenti in ambiente e alimenti, sul sistema immunitario dei bambini, mostrando come l’esposizione al PFOA possa ridurre fino al 45% la produzione di anticorpi fondamentali per la memoria vaccinale. La ricerca, guidata dai professori Carlo Foresta e Francesco Cinetto, in collaborazione con Luca De Toni e Andrea Di Nisio, ha analizzato in laboratorio i linfociti B – le cellule responsabili della produzione di anticorpi – esponendoli al PFOA. I risultati hanno evidenziato una proliferazione e attivazione ridotte dei linfociti, con un rallentamento della loro maturazione e una significativa diminuzione della produzione di immunoglobuline G, essenziali per una protezione duratura dopo le vaccinazioni infantili. Laprimapagina.it
