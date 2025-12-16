Petronelli | Dedico il gol alla mia famiglia e alla Fermana

Petronelli ha festeggiato il suo primo gol con la maglia della Fermana, sigillando il successo della squadra con una rete decisiva. Nell'intervista, il giocatore ha dedicato il gol alla sua famiglia e alla società, sottolineando l'importanza di questo momento nel suo percorso con il club. Un’iniezione di entusiasmo per la squadra e i tifosi.

Ha sigillato il successo della sua squadra con la rete del 3-1 la prima in maglia Fermana dal suo arrivo. Una sorta di liberazione per il toscano Lorenzo Petronelli (nella foto), esterno d’attacco che ha relizzato la classica rete della sicurezza con i subentrati dalla panchina: suo il gol ma assist di Carmona per una Fermana che conquista il titolo d’inverno. Liberazione dicevamo perché da ottobre ha avuto a che fare con un fastidioso problema muscolare, una lesione, che lo ha costretto a lungo ai box rientrando proprio nelle ultime settimane dopo un avvio di stagione da titolare. "Sono molto contento per come è finita la gara – ha sottolineato lo stesso esterno toscano – avevamo iniziato la gara molto bene, creando diverse occasioni, ma poi l’Urbania ha sfruttato la prima occasione avuta e siamo andati sotto. Ilrestodelcarlino.it

