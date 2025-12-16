peter green attore di pulp fiction trovato morto a 60 anni

L'attore Peter Green, noto per i ruoli in film come Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto nel suo appartamento all'età di 60 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del cinema, lasciando un ricordo dei suoi contributi a Hollywood.

L’attore Peter Greene, forse meglio conosciuto per il suo lavoro in film come Pulp Fiction e The Mask, entrambi grandi successi di Quentin Tarantino, è stato trovato morto nel suo appartamento venerdì pomeriggio. Secondo quanto riportato, hanno trovato l’attore, 60 anni, privo di sensi nel suo appartamento nel Lower East Side. La polizia ha trovato l’attore hollywoodiano intorno alle 15:25 di venerdì 12 dicembre e poco dopo è stato dichiarato morto sul posto. Le autorità hanno dichiarato che non ci sono segni di violenza, anche se un medico legale fornirà la causa ufficiale della morte in un secondo momento. Newsner.it

Peter Greene: addio all’attore cult di Pulp Fiction e The Mask

