Pessima biografia penale | la Cassazione boccia il ricorso del ladro seriale e conferma la condanna

La Cassazione ha respinto il ricorso di un ladro seriale, confermando la condanna e respingendo ogni richiesta di sconto o misura alternativa. La decisione si basa sulla gravità del suo passato criminale, definito come una

Nessuno sconto e nessuna misura alternativa al carcere per il “ladro seriale”: il suo pessimo curriculum di furti lo porta dritto alla condanna.La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un italiano di 64 anni, confermando definitivamente la condanna per furto in abitazione a tre. Perugiatoday.it

