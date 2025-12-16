Perugia-Swehly Sports Club oggi in tv Mondiale per club volley 2025 | orario programma streaming
Oggi, martedì 16 dicembre alle 17.30, si disputa la sfida tra Perugia e Swehly Sports Club, valida per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. Ecco orario, programma e le modalità di streaming per seguire l'incontro in diretta.
Oggi martedì 16 dicembre (ore 17.30) si gioca Perugia-Swehly Sports Club, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. I Campioni d’Europa faranno il proprio esordio a Belem (Brasile), incrociando la modesta compagine libica: sulla carta dovrebbe essere un debutto molto comodo per la corazzata umbra, che si presenterà in terra sudamericana per dare la caccia al terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023. Nei precedenti occasioni, però, i Block Devils avevano preso parte alla competizione senza aver alzato al cielo la Champions League, impresa invece riuscita la scorsa primavera. Oasport.it
