Perugia debutta in scioltezza al Mondiale per Club Giannelli brillante e Swehly ko con Osaka sarà battaglia

Perugia apre con successo il Mondiale per Club 2025 di volley maschile, imponendosi facilmente contro Swehly con un netto 3-0. La squadra italiana ha mostrato grande solidità e talento, con Giannelli protagonista. La sfida successiva contro Osaka promette di essere molto più combattuta, annunciando un torneo ricco di emozioni e sfide avvincenti.
Perugia ha esordito con una brillante vittoria al Mondiale per Club 2025 di volley maschile, sconfiggendo il modestissimo Swehly con un perentorio 3-0 (25-10; 25-14; 25-18). Il debutto contro i libici non doveva rappresentare un ostacolo di rilievo per i Campioni d’Europa, che si sono presentati a Belem (Brasile) per andare a caccia del terzo titolo iridato della propria storia: conti chiusi in poco più di un’ora di gioco, giusto il tempo di scaldare i motori in vista dei prossimi impegni più probanti. I Block Devils si sono portati in testa al gruppo B, alla pari con i giapponesi dell’Osaka Bluteon, che hanno firmato il colpaccio travolgendo i padroni di casa del Sada Cruzeiro (detentori del trofeo) con un perentorio 3-0 (25-14; 25-18; 25-14). Oasport.it
