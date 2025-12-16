A Perugia, quattro persone sono state colpite da misure cautelari nell'ambito di un'operazione della Guardia di finanza, che ha smantellato un presunto traffico di cocaina. L’indagine ha rivelato anche l’uso di criptofonini e auto “clonate” per nascondere le attività illecite.

© Lanazione.it - Perugia, criptofonini e auto “clonate” in un presunto traffico di cocaina

Perugia, 16 dicembre 2025 – Quattro persone sono state destinatarie di misure cautelari (l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e di dimora nel comune dove risultano abitualmente vivere) nell’ambito di un’indagine della Guardia di finanza per un presunto traffico di cocaina. L’organizzazione avrebbe usato anche criptofonini e auto “clonate”. perfettamente identiche ad altre, originali, regolarmente transitanti in Italia. Tre degli indagati sono cittadini di origine albanese residenti in provincia di Perugia e Lecco. Uno è italiano residente nella provincia di Napoli. Le indagini avviate nel 2022 dalla sezione Goa e dal Gico del nucleo di polizia economica e finanziaria a partire da un episodio di spaccio, "sono state condotte mediante intercettazioni telefoniche e ambientali nonché con l'utilizzo di sistemi di localizzazione satellitare che, insieme ai più tradizionali servizi di appostamento osservazione e pedinamento, hanno permesso di delineare - spiega la Procura in una sua nota - gravi indizi sull'operatività nell'area perugina di un sodalizio piramidale al cui vertice si ritiene vi fosse un cittadino di origine albanese”. Lanazione.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Perugia, criptofonini e auto “clonate” in un presunto traffico di cocaina - Misure cautelari per quattro persone, in manette sei spacciatori. msn.com