Perugia arresto in centro storico | spacciatore in manette
Nel cuore di Perugia, un uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine mentre si trovava in centro storico. Fermato con diverse dosi di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina ed eroina, pronto per essere smerciato, l’arresto evidenzia ancora una volta le attività di contrasto alla droga nel territorio.
Sorpreso per strada con dosi di hashish, cocaina ed eroina pronte per lo smercio: spacciatore in manette. È successo a Perugia dove i carabinieri arrestato un cittadino tunisino di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, residente in Sardegna ma di fatto senza. Perugiatoday.it
Scippo in centro storico a Perugia, la vittima e l'arrestato
Girava in centro con hashish, eroina e cocaina: arrestato 22enne tunisino - Girava per il centro storico di Perugia con 33 grammi di hashish, un grammo di cocaina, una dose di eroina e 95 euro in contanti (ritenuti verosimilmente provento dell'attività illecita di spaccio). corrieredellumbria.it
Perugia, centro storico: Comune chiede più controlli alle forze dell’ordine - «Riteniamo necessario che, come già avvenuto in passato, venga rafforzata la presenza e l’attività di controllo nelle aree interessate, anche attraverso servizi mirati e concentrati». umbria24.it
Imprevista battuta d’arresto imprevista per Verona Volley che al Pala Agsm Aim viene battuta 3-1 da Modena. Sfuma così, per ora, l’aggancio a Perugia in vetta alla classifica - facebook.com facebook
Perugia, calci e pugni al cliente di un negozio: arrestato addetto alla sicurezza x.com