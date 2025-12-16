Personale sanitario e tecnico nuove stabilizzazioni all' Asp | 81 ingressi stabili in organico

L'Asp di Catania ha annunciato l'assunzione di 81 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, rafforzando il personale sanitario e tecnico. Si tratta di stabilizzazioni finalizzate a ridurre il precariato e migliorare l'efficienza dei servizi erogati. Questi contratti rappresentano un passo importante nel piano di consolidamento dell'organico dell'ente.

Sono 81 i contratti di lavoro a tempo indeterminato firmati all’Asp di Catania, nell’ambito del piano di superamento del precariato. Le stabilizzazioni riguardano 43 professionisti del ruolo sanitario e 38 del ruolo tecnico, che entrano stabilmente nell’organico aziendale.Alla firma dei contratti. Cataniatoday.it Chiamiamoci per nome: Gli Assistenti Sanitari **Marche**: nuove assunzioni di personale sanitario e socio-sanitario -2- - La Giunta regionale ha approvato la ripartizione e a ogni AST andranno 170. ilsole24ore.com

Piano occupazionale Ast Ascoli: previste nuove assunzioni per case e ospedali di comunita’ e la conversione dei posti da amministrativi in sanitari - Conversione della metà dei posti ancora vacanti riservati al personale amministrativo in posti per il personale sanitario e assunzioni per case e ospedali ... picenonews24.it

All’Ospedale Nuovo per portare gli auguri di Natale della città al personale sanitario. Ho visitato alcuni reparti insieme alla DG dell’Azienda Usl di Imola, Agostina Aimola, per ringraziare di persona medici, infermieri e operatori sanitari. Il sistema sanitari - facebook.com facebook