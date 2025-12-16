Personale sanitario e tecnico nuove stabilizzazioni all' Asp | 81 ingressi stabili in organico

L'Asp di Catania ha annunciato l'assunzione di 81 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, rafforzando il personale sanitario e tecnico. Si tratta di stabilizzazioni finalizzate a ridurre il precariato e migliorare l'efficienza dei servizi erogati. Questi contratti rappresentano un passo importante nel piano di consolidamento dell'organico dell'ente.

Sono 81 i contratti di lavoro a tempo indeterminato firmati all’Asp di Catania, nell’ambito del piano di superamento del precariato. Le stabilizzazioni riguardano 43 professionisti del ruolo sanitario e 38 del ruolo tecnico, che entrano stabilmente nell’organico aziendale.Alla firma dei contratti. Cataniatoday.it

