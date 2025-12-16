Perdere fiducia in se stessi è tra i segnali inaspettati di demenza | i sei sintomi predittivi secondo l’UCL

Un nuovo studio dell'University College di Londra evidenzia come alcuni sintomi depressivi possano anticipare con oltre vent'anni il rischio di demenza. Sei segnali specifici, tra cui la perdita di fiducia in sé stessi, emergono come predittori precoci, offrendo importanti spunti per la diagnosi e la prevenzione di questa malattia.

Un nuovo studio dell'University College di Londra (UCL) identifica sei specifici sintomi depressivi che, se manifestati nella mezza età, possono predire il rischio di demenza con oltre 20 anni di anticipo.

