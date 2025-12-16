Percorso turistico alla riscoperta della necropoli romana di Pian di Bezzo di Sarsina
Il Museo archeologico di Sarsina ospita un percorso turistico dedicato alla scoperta della necropoli romana di Pian di Bezzo. Sabato 20 dicembre, alle 15, si terrà una conferenza con Paolo Baronio, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire la storia e i reperti di questa importante sede archeologica.
Sabato 20 dicembre tornano gli appuntamenti al Museo archeologico di Sarsina. A partire dalle 15, Paolo Baronio tiene la conferenza dal titolo "La necropoli romana di Pian di Bezzo di Sarsina. Storia di una riscoperta", mentre alle 17 ci sarà la visita guidata “Sarsina risplende”, un evento (su. Cesenatoday.it
