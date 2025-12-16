Percorsi di apprendimento più creativi personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft Il Webinar gratuito

Scopri come gli strumenti Microsoft e l'intelligenza artificiale possono rivoluzionare i percorsi di apprendimento, rendendoli più creativi, personalizzati e inclusivi. Partecipa al webinar gratuito, un'occasione per ripensare la didattica e integrare nuove tecnologie che favoriscono un'educazione innovativa e coinvolgente.

L'intelligenza artificiale non è solo un nuovo strumento, ma un'occasione per ripensare la didattica. In questo webinar scopriremo come l'AI possa supportare i docenti di ogni ordine e grado nel progettare percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi. In un'ora di esempi concreti e attività dimostrative, esploreremo come l'AI possa sostenere la creazione di materiali, la personalizzazione delle