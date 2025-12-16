Perché Trump ha intentato una causa da 10 miliardi di dollari contro la Bbc

Donald Trump ha intentato una causa civile contro la Bbc, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari. La causa riguarda un documentario del 2024, giudicato da Trump come ingannevole, che include un montaggio dell’intervento del 6 gennaio 2021, giorno dell’assalto al Congresso.

Donald Trump ha avviato una causa civile contro la Bbc chiedendo un risarcimento complessivo di 10 miliardi di dollari per la diffusione, nel 2024, di un documentario contenente un montaggio ritenuto ingannevole di un suo intervento del 6 gennaio 2021, giorno dell’assalto al Congresso. L’azione legale, riferisce Bloomberg, è stata depositata presso un tribunale federale di Miami e contesta all’emittente britannica sia la diffamazione sia la violazione del Deceptive and Unfair Trade Practices Act della Florida, norma pensata per tutelare i consumatori da pratiche scorrette o fuorvianti. Per ciascuna delle due contestazioni, il presidente chiede un risarcimento di 5 miliardi di dollari. Lettera43.it

