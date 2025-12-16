© Cinemaserietv.it - Perché siamo tutti impazziti per It: Welcome to Derry (e per il suo finale)

Ci sono serie che funzionano perché intrattengono e serie che funzionano perché restano addosso. It: Welcome to Derry appartiene chiaramente alla seconda categoria. Non è una visione “piacevole”, né una comfort series: è un’esperienza che lavora lentamente sullo spettatore, lo mette in uno stato di attesa costante e lo accompagna verso un senso di inquietudine che non si dissolve con i titoli di coda. Non è solo un prequel ambientato in un universo famoso, ma un progetto che utilizza il mondo di IT per raccontare una storia compatta, coerente e profondamente disturbante. La serie trasforma concetti come attesa, paura e inevitabilità in veri strumenti narrativi, costruendo un percorso che sembra sempre sapere dove sta andando, anche quando lo spettatore non ne è ancora consapevole. Cinemaserietv.it

