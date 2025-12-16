Perché oggi i treni dell' alta velocità hanno oltre un' ora di ritardo

Negli ultimi tempi, molti treni dell'alta velocità in partenza dalla stazione Centrale di Milano verso Torino, Roma e Napoli stanno registrando ritardi superiori a un'ora o cancellazioni. Questa situazione sta creando disagi per i pendolari e mette in evidenza le criticità del servizio ferroviario ad alta velocità in Italia.

Cancellazioni e ritardi anche superiori a un’ora. È quanto sta accadendo a diversi treni dell’alta velocità in partenza dalla stazione Centrale di Milano e diretti a Torino, Roma e Napoli. Tutto a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari all’altezza di Chiusi (in provincia di Siena), che. Milanotoday.it

Firenze, muore investito dal treno: linea Alta Velocità in tilt, ritardi fino a 2 ore - Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in movimento all’altezza della stazione di Firenze Rifredi. lanazione.it

Roma, treni in ritardo fino a 8 ore alla stazione Termini: quali sono e il tabellone aggiornato - I disagi sono dovuti a un incidente avvenuto sui binari questa mattina, nel tratto tra Praia a Mare e Maratea. ilmessaggero.it

