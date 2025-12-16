Perché l’omicidio di Giuseppina Milone donna con disabilità non provoca la stessa rabbia di altri?

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'omicidio di Giuseppina Milone, donna con disabilità uccisa dalla madre a Corleone, ha sollevato un dibattito sulla percezione pubblica e sulle condizioni di isolamento dei caregiver familiari. Le associazioni evidenziano come questa tragedia evidenzi la mancanza di sostegno economico, giuridico e previdenziale per chi si prende cura di persone con disabilità, spesso in condizioni di estrema solitudine.

perch233 l8217omicidio di giuseppina milone donna con disabilit224 non provoca la stessa rabbia di altri

© Ilfattoquotidiano.it - “Perché l’omicidio di Giuseppina Milone, donna con disabilità, non provoca la stessa rabbia di altri?”

L’omicidio a Corleone (Palermo) di Giuseppina Milone, donna con disabilità, per mano dell’anziana madre caregiver Lucia Pecoraro ha provocato la durissima reazione delle associazioni e dei caregiver familiari conviventi che denunciano la loro condizione di “estrema solitudine” e “isolamento sociale” senza nessun tipo di sostegno economico e giuridico oltre “all’assenza di tutele previdenziali ai fini pensionistici come per i lavoratori” da parte dello Stato. Ma non sono esclusivamente i caregiver familiari h24 a prendere posizione sulla vicenda. Lo hanno fatto anche i diretti interessati facendo emergere il punto di vista delle persone con disabilità. Ilfattoquotidiano.it