Lo spot di Natale di Poste Italiane, girato a Monopoli e ispirato a

© Cinemaserietv.it - Perché lo spot di Natale di Poste Italiane sta facendo piangere tutti sui social

Poste Italiane saluta l’anno che si sta per concludere con uno spot di Natale 2025 girato a Monopoli e ispirato ispirato sin dal titolo a La sera dei miracoli, uno dei brani simbolo di Lucio Dalla. La melodia dell’intenso brano, riarrangiata in stile minimale, accompagna con delicatezza il racconto di un bambino, Filippo, che, con l’approcciarsi delle feste raccoglie per casa alcuni oggetti, apparentemente non legati tra di loro: un paio d’occhiali, biscotti appena sfornati, una sua foto, un pennello da barba, un paio di guanti invernali e persino una nuova copia della Settimana Enigmistica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Poste Italiane (@posteitaliane) Il nostro protagonista ci guida attraverso questa piccola impresa citando proprio alcuni versi della canzone, fra i più significativi e adatti a costruire una storia venata di misteriosa malinconia. Cinemaserietv.it

Natale: il nuovo spot di Poste Italiane sul tema della vicinanza - Centrato sul tema della vicinanza, lo spot racconta un impegno che viene rinnovato ogni giorno, anche nelle occasioni speciali. engage.it