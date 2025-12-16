Perché il possibile accordo tra Kiev e Mosca di cui si parla ora avrebbe potuto evitare anni di guerra

Negli ultimi mesi, numerosi incontri internazionali si sono susseguiti tra Kiev e Mosca, suscitando speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto. Questo articolo analizza le ragioni e le implicazioni di un potenziale accordo, considerando le dinamiche geopolitiche e le possibilità di evitare ulteriori anni di guerra.

di Stefano Briganti In queste settimane c’è un turbinio di incontri e di viaggi transoceanici. Incontri a Miami, Mosca, Londra, Parigi, Roma, Berlino. I rappresentanti ucraini che volano da una capitale europea all’altra passando per Miami e Washington. Zelensky in tour nelle capitali europee. Da una costa all’altra dell’Atlantico viaggiano documenti che contengono una volta 28 punti che poi diventano 19, poi tornano ad essere 22 e ora sembra siano 20 che comunque sono il doppio dei famosi “10 punti per una pace giusta non negoziabili” di Zelensky 2024. Una prima interlocuzione con Mosca sulla versione a “19 punti” è stata negativa perché non risolveva i problemi che, come afferma Mosca, essendo alla radice delle cause della guerra debbono essere risolti una volta per tutte. Ilfattoquotidiano.it

