Perché il Piano casa europeo non risolverà la crisi abitativa in Italia

Le bozze del Piano casa europeo del Commissario Jorgensen non sembrano offrire soluzioni efficaci alla crisi abitativa che affligge Italia e Europa. Questo articolo analizza le ragioni per cui le proposte attuali non riusciranno a contrastare la grave precarietà abitativa, evidenziando limiti e criticità del progetto.

Quello che si profila dalle bozze del Piano casa europeo del Commissario Jorgensen non appare come un Piano che possa avviare la risoluzione della grave precarietà abitativa in Europa e men che meno in Italia. Da quello che si è potuto apprendere, più che un Piano casa destinato ad affrontare le criticità derivanti dal caro affitti o dalle famiglie povere in attesa di alloggi sociali con affitti rapportati al reddito reale, appare un Piano edilizio che è solo ammantato di sociale. Si tratterebbe di un Piano casa europeo da oltre 150 miliardi di euro all’anno, tra intervento della Bei e risorse pubbliche e private, ma anche attingendo dai fondi di coesione, InvestEu, Life, Horizon Europe e Programma del Mercato unico, con il supporto di Next Generation Eu e del Fondo sociale per il clima, per realizzare ulteriori 650mila case all’anno. Ilfattoquotidiano.it

