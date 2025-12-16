Perché il Cagliari e il Genoa vogliono Pisilli

Il talento emergente della Roma, Pisilli, sta attirando l'interesse di diverse società italiane. Oltre al Genoa, anche il Cagliari ha mostrato attenzione per il giovane centrocampista, considerato una delle promesse del calcio italiano. La sua crescita e le potenzialità lo rendono un obiettivo ambito nel panorama del mercato calcistico.

Il giovane centrocampista è nel mirino di diverse società italiane Non solo il Genoa: anche il Cagliari si è interessato a Pisilli della Roma. Il centrocampista giallorosso non sta trovando lo spazio atteso, e così alcuni club hanno deciso di prendere informazioni sul ragazzo. Va detto che, nonostante il minutaggio non soddisfacente, il giovane centrocampista ha ricevuto i complimenti pubblici di Gasperini. Un tecnico che lo stima molto resta sicuramente De Rossi. L’attuale allenatore del Genoa lo ha allenato alla Roma e vorrebbe averlo con sé anche in Liguria. L’affare, in ogni caso, non è semplice: Pisilli è molto legato al club giallorosso con cui ha rinnovato il contratto fino al 2029. Calciomercato.it

