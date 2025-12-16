Perché i cani hanno sempre il naso freddo e bagnato
Il naso dei cani è spesso freddo e umido, caratteristiche fondamentali per il loro olfatto e il benessere termico. Questa particolare condizione permette ai cani di percepire meglio gli odori e di mantenere una temperatura corporea stabile. In questo articolo, esploreremo le ragioni scientifiche dietro questa peculiarità e il suo ruolo nella vita quotidiana dei nostri amici a quattro zampe.
Il naso dei cani normalmente è freddo e leggermente umido, perché migliora l’olfatto e aiuta a regolare la temperatura. Se è invece secco e asciutto può essere un problema, ma non sempre. Fanpage.it
