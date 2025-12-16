Perché hanno interrotto gli scavi alla casa del Jazz? C’è qualcosa lì sotto forse | le parole di Pietro Orlandi e il giallo del documento scomparso

L'interruzione degli scavi alla Casa del Jazz ha suscitato molti dubbi e speculazioni. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha espresso le sue opinioni durante il programma

“Non credo ci siano i resti di Emanuela lì sotto ma qualcosa che riguarda lei forse sì ”: così Pietro Orlandi ieri a “Storie Italiane ”, il programma Rai condotto da Eleonora Daniele. Il fratello della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983 parla degli scavi in corso alla Casa del Jazz di Roma. Gli scavi interrotti. I lavori erano partiti, un mese fa circa, su iniziativa dell’ex giudice Guglielmo Muntoni che ha reperito dei fondi privati per procedere. La sua ipotesi investigativa è che i sotterranei di Villa Osio, prima che venisse confiscata alla criminalità per diventare un polo culturale, possano nascondere qualcosa nell’antica e storica galleria che venne tombata nel 1994 da Enrico Nicoletti, il cassiere della Banda della Magliana che acquistò la villa dal Vicariato. Ilfattoquotidiano.it

