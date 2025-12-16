Per una comunità a misura di bambino a Bari gli Stati generali dell' infanzia Zerosei

A Bari si tengono gli Stati Generali dell'Infanzia Zerosei, un appuntamento dedicato a istituzioni, scuole e professionisti impegnati nella tutela e valorizzazione dei diritti dei bambini. L'evento mette in luce l'importanza di creare una comunità a misura di bambino, promuovendo dialogo e collaborazione tra diverse realtà per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Istituzioni, scuole, professionisti e realtà sociale impegnate nella tutela e nella valorizzazione dei diritti dei bambini si danno appuntamento a Bari per gli Stati generali dell'Infanzia Zerosei. L'iniziativa, in programma domani, mercoledì 17 dicembre, e giovedì 18 dicembre, nella Sala Murat è.

