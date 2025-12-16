Per le frazioni il 2026 sarà ancora un anno da ' sfogliare' | c' è il calendario dell' Urp Mobile

Il 2026 si presenta come un altro anno ricco di iniziative e servizi per le frazioni, offrendo opportunità di partecipazione e informazione. L'Urp Mobile sarà uno strumento fondamentale per conoscere le attività promosse dall’Amministrazione comunale sul territorio, garantendo ai cittadini un accesso semplice e diretto alle novità e ai servizi locali.

Un anno da sfogliare, per rimanere informati sui servizi promossi dall'Amministrazione comunale sul territorio. Dal centro ma anche, e soprattutto, al forese. Anche il passare del 2026 sarà scandito dal calendario dell'Urp Mobile, un dono che il Comune di Ferrara mette a disposizione di tutti i.

