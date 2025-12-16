Per la prima volta al Winter Park Genova arriva il Villaggio di Babbo Natale

Al Winter Park di Genova debutta il Villaggio di Babbo Natale, un evento speciale dedicato ai bambini. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre alle ore 15, i piccoli visitatori potranno immergersi nell’atmosfera natalizia e vivere momenti magici in compagnia di Santa Claus. Un appuntamento imperdibile nel calendario di eventi della stagione invernale.

Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 15) prosegue il nuovo calendario di eventi del Winter Park Genova con una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli. Per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni presenti a Ponte Parodi compare il nuovo Villaggio di Babbo Natale: una casetta incantata con. Genovatoday.it

