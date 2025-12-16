Pensioni minime il grande nodo della Manovra | cosa succede nel 2026

La Manovra 2026 affronta il tema delle pensioni minime, rappresentando uno dei nodi principali della discussione. In questo articolo si analizzeranno le principali novità, le sfide e le implicazioni di questa misura, evidenziando come le decisioni prese possano influenzare milioni di pensionati e il sistema previdenziale nel suo complesso.

C’è una parola che nella Manovra 2026 pesa più di molte altre, anche quando non viene pronunciata apertamente. È una parola che riguarda milioni di persone, soprattutto anziani, donne sole, lavoratori con carriere discontinue. È la parola pensioni minime. Non campeggia nei titoli ufficiali, non è al centro dei comunicati trionfalistici, ma attraversa in silenzio ogni riga della legge di bilancio che il governo Meloni si appresta ad approvare a ridosso di Natale. Mentre il Parlamento corre contro il tempo e le opposizioni parlano apertamente di tempi vergognosi, il tema delle pensioni minime resta sospeso tra promesse passate, vincoli di bilancio e scelte politiche che rischiano di lasciare molti con più domande che certezze. Urbanpost.it

