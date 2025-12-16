Pensioni dal 2031 il riscatto della laurea varrà meno | fino a 30 mesi di contributi tagliati

Dal 2031, il riscatto della laurea breve per la pensione anticipata avrà un valore inferiore, con potenziali tagli fino a 30 mesi di contributi. La modifica è prevista da un emendamento alla legge di Bilancio, che influirà sui requisiti contributivi e sull’aspettativa di vita, rendendo più difficile ottenere la pensione anticipata attraverso questa modalità.

Dal 2031 varrà meno il riscatto della laurea breve per la pensione anticipata: secondo un emendamento presentato dal Governo alla legge di Bilancio dal 2031, «ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato» sulla base dei 42 anni e 10 mesi di contributi, oltre l'aumento dell'aspettativa di vita (un anno in meno per le donne) per il conseguimento di questi requisiti non.

