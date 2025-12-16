Pensioni arrivano quattordicesima e importo aggiuntivo | ecco per chi

A dicembre, le pensioni si arricchiscono con nuove misure di sostegno. Per molti ex lavoratori, sono previste la quattordicesima e un importo aggiuntivo fino a circa 155 euro, offrendo un sollievo economico in prossimità delle festività natalizie.

Buone notizie per le pensioni nel mese di dicembre. Per tanti ex lavoratori arrivano infatti la quattordicesima e anche l’importo aggiuntivo da quasi 155 euro. Si tratta di due erogazioni diverse tra loro, ma che portano per più di 500mila pensioni un aumento nell’importo mensile ricevuto nel mese di dicembre. Vediamo di cosa si tratta. Pensioni, arriva l’importo aggiuntivo da 155 euro. La prima questione è quella relativa all’ importo aggiuntivo massimo di 154,94 euro, riservato a più di 400mila pensionati. Lo riceveranno, con la pensione di dicembre, i titolati di pensioni previdenziali con importo non superiore al trattamento minimo e con determinate condizioni reddituali. Lanotiziagiornale.it

